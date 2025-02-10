США предложили помощь в обмен на ресурсы Украины — что думают Украинцы

Одесситы прогуливаются по улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Помощь со стороны Америки взамен природных ресурсов, которыми богата Украина. После заявления Трампа данная тема стала главной для обсуждения у всех украинцев. Стоит ли соглашаться на данные условия или все же мы должны приберечь свои недра для будущего? Однозначный ответ на этот вопрос сегодня никто не даст.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, что по этому поводу думают одесситы?

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Условия для Украины

Мнения жителей разделились. Некоторые считают, что это выгодная инициатива для Украины, поскольку страна не может самостоятельно эффективно использовать эти ресурсы. В то же время другие отмечают важность деталей соглашения и условий, которые предлагают США. Николай уверен, что важно понять, какую пользу это все может принести нашей стране.

"Надо знать, какие условия этого соглашения, а потом надо понять, что из этого будет полезного Украине", — говорит Николай.

Одессит Николай. Фото: Новини.LIVE

Денис поддерживает это мнение, добавляя, что соглашение может быть приемлемым, если распределение ресурсов между США и Украиной будет справедливым.

"Смотря на каких условиях. Если ради какой-то конфессии распределения прав между США и Украиной, то да", — делится Денис.

Денис по поводу инициативы. Фото: Новини.LIVE

Диана же отметила, что, по ее мнению, это соглашение в большей степени является манипуляцией. Ведь все земельные ресурсы находятся на временно оккупированных территориях.

"Это же соглашение предлагается на мотивах мира, оно же не просто так дарится. Конечно не поддерживаю, потому что это манипуляция и спекуляция, тем более что все земельные ресурсы находятся на временно оккупированных территориях. То есть так, чтобы не влезать в политику, не поддерживаю, но за мир", — говорит Диана.

Одесситка Диана. Фото: Новини.LIVE

Экономические перспективы

Часть опрошенных отметила, что сейчас в Украине нет достаточных ресурсов и технологий для добычи редкоземельных металлов. Они считают, что привлечение США может создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики. Ярослав обращает внимание на экономические перспективы такой сделки.

"Эти земельные металлы, это же технологическая история. У нас нет сейчас ни технологий, ни капитала для того, чтобы их достать. Это, во-первых. А во-вторых, они нужны для высокотехнологичных товаров, которые также используются в США. Также заинтересованность капитала будет способствовать большей обороне этих мест. Большему привлечению рабочей силы. У нас есть много высококвалифицированной, но сейчас не занятой рабочей силы, что повысит уровень нашей жизни", — считает Ярослав.

Ярослав делится своим мнением. Фото: Новини.LIVE

Даниил также поддержал эту инициативу. Подчеркивая важность сотрудничества с США, которые оказывают Украине помощь.

"Думаю, да, потому что, исходя из данной ситуации, которая сложилась у нас, нет другого выхода, как просить поддержки от Америки, и мы же должны им что-то дать", — отмечает Даниил.

Одессит Даниил. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов относительно соглашения с США остаются неоднозначными. Некоторые видят в нем шанс для экономического роста, другие считают его политическим маневром. Окончательное решение остается за украинскими властями, которые должны учесть как экономические аспекты, так и аспекты безопасности соглашения.

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