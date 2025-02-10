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Росіяни побоюються наступу на Крим — облаштовують позиції

10 лютого 2025 11:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
РФ готуєтьсядо атаки на Крим.
Військовий в Криму. Фото ілюстративне: Львівська районна державна адміністрація
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

РФ все більше побоюється атаки ВСУ на Кримський півострів. Наразі росіяни спішно зміцнюють оборону у Красноперекопському районі: обладнують вогневі точки та зводять бліндажі.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер

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Окопи та бліндажі

РФ активно обладнує вогневі точки на всіх ключових дорогах та перехрестях що ведуть до кордону Криму з Херсонською областю. А в деяких особливо важливих місцях вже викопали окопи та побудували бліндажі. Роботи, що проводяться, свідчать про зростаючу тривожність серед командування російських військ.

Росіяни побоюються наступу на Крим — облаштують позиції - фото 1
Нові укріплення в Криму. Фото: Кримський вітер
Росіяни побоюються наступу на Крим — облаштують позиції - фото 2
Нові укріплення в Криму. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масове будівництво укріплень в Криму, а також про огорожу біля Керченського мосту
 

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