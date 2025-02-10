РФ готуєтьсядо атаки на Крим.

Росіяни побоюються наступу на Крим — облаштовують позиції
РФ все більше побоюється атаки ВСУ на Кримський півострів. Наразі росіяни спішно зміцнюють оборону у Красноперекопському районі: обладнують вогневі точки та зводять бліндажі.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Окопи та бліндажі
РФ активно обладнує вогневі точки на всіх ключових дорогах та перехрестях що ведуть до кордону Криму з Херсонською областю. А в деяких особливо важливих місцях вже викопали окопи та побудували бліндажі. Роботи, що проводяться, свідчать про зростаючу тривожність серед командування російських військ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масове будівництво укріплень в Криму, а також про огорожу біля Керченського мосту.
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