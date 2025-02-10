РФ готуєтьсядо атаки на Крим.

Військовий в Криму. Фото ілюстративне: Львівська районна державна адміністрація

РФ все більше побоюється атаки ВСУ на Кримський півострів. Наразі росіяни спішно зміцнюють оборону у Красноперекопському районі: обладнують вогневі точки та зводять бліндажі.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

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Окопи та бліндажі

РФ активно обладнує вогневі точки на всіх ключових дорогах та перехрестях що ведуть до кордону Криму з Херсонською областю. А в деяких особливо важливих місцях вже викопали окопи та побудували бліндажі. Роботи, що проводяться, свідчать про зростаючу тривожність серед командування російських військ.

Нові укріплення в Криму. Фото: Кримський вітер

Нові укріплення в Криму. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масове будівництво укріплень в Криму, а також про огорожу біля Керченського мосту.

