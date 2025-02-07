Укріплення у Криму. Фото: Кримський вітер

Окупаційна влада Криму все більше побоюється атаки ЗСУ. У північному та північно-західному Криму росіяни масово будують уздовж доріг зміцнення та обладнують вогневі точки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Мешканці Криму помітили вже більше 80 нововстановлених вогневих точок та укріплень вздовж доріг у різних регіонах півострову. Зокрема у Джанкої, Воїнках, Роздольному та Чорноморському. У будівництві російські військові застосовують мішки з піском, а також старі автопокришки.

Нагадаю, нещодавно ми писали про загрозу кораблів в акваторії Чорного моря. А також про те, що РФ вивозить з Криму частину ППО.

