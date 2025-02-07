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Россияне готовятся к обороне Крыма

7 февраля 2025 13:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Жители Крыма заметили уже более 80 вновь установленных огневых точек и укреплений
Укрепления в Крыму. Фото: Крымский ветер
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Оккупационные власти Крыма все больше опасаются атаки ВСУ. В северном и северо-западном Крыму россияне массово строят вдоль дорог укрепления и оборудуют огневые точки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Жители Крыма заметили уже более 80 вновь установленных огневых точек и укреплений вдоль дорог в разных регионах полуострова. В частности: в Джанкое, Воинках, Раздольном и Черноморском. В строительстве российские военные используют мешки с песком, а также старые автопокрышки.

Напомню, недавно мы писали об угрозе кораблей в акватории Черного моря. А также о том, что РФ вывозит из Крыма часть ПВО.

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