Загроза у морях від кораблів РФ - де і скільки

Російський катер Івановець на рейді. фото: mil.in.ua

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу у Чорному та Середземному морях. Станом на сьогодні, 7 лютого, РФ вивели на патрулювання три носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі наразі перебуває один корабель РФ, який може одразу випустити до чотирьох "Калібрів". У Середземному — шість суден Росії, на двох з яких 22 крилаті ракети. В акваторії Азовського моря не зафіксували активності ворога.

Кораблі в акваторіях. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

До Чорного моря за добу в інтересах РФ пройшли Керченською протокою 4 судна, які продовжили рух у напрямку Босфору. До Азовського — також 4 кораблі, два з яких рухались зі сторони Туреччини.

Нагадаємо, нащодавно ми писали про те, що ворог перекидає ППО з Криму вглиб РФ. А також про полювання російських гелікоптерів на наші морські дрони.