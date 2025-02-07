Угроза в морях от кораблей РФ - где и сколько

Российский катер Ивановец на рейде. фото: mil.in.ua

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в Черном и Средиземном морях. По состоянию на сегодня, 7 февраля, РФ вывели на патрулирование три носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Где именно и сколько кораблей

В Черном море сейчас находится один корабль РФ, который может сразу выпустить до четырех "Калибров". В Средиземном — шесть судов России, на двух из которых 22 крылатые ракеты. В акватории Азовского моря не зафиксировали активности врага.

Корабли в акваториях. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

В Черное море за сутки в интересах РФ прошли Керченским проливом 4 судна, которые продолжили движение в направлении Босфора. В Азовское — также 4 корабля, два из которых двигались со стороны Турции.

Напомним, недавно мы писали о том, что враг перебрасывает ПВО из Крыма вглубь РФ. А также об охоте российских вертолетов на наши морские дроны.