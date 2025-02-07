РФ передислоковує ППО в Криму - чому

Крим за колючим дротом. Фото ілюстративне: Укрінформ

Командування російської армії почало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із Криму до Росії. Це рішення продиктоване не лише ударами Сил оборони України по нафтобазах та військовій інфраструктурі, а й громадським тиском у Росії.

Про це повідомляє антиокупаційний партизанський рух Атеш, посилаючись на своїх агентів в складі Озброєних сил РФ.

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Що передислокували та чому

Чимало комплексів, включаючи установки 31 дивізії ППО, вже передислоковується з півострова на нові позиції. Цей крок створює не тільки критичні проломи в обороні Криму, але й залишає без захисту аеродроми, військові склади та Керченський міст. Проте Росії довелося це зробити аби убезпечити прикриттям військові та промислові об’єкти в Білгородській, Курській, та Воронезькій областях.

"Їм доводиться ризикувати, оскільки втрати нафтобаз та логістичних вузлів у Росії вже досягають критичної позначки. Путинський режим може втратити можливість ефективно постачати своїм військам паливом, що неминуче позначиться з їхньої боєздатності на фронті", — пишуть представники Атеш.

Нагадаю, нещодавно ми писали про позови проти РФ щодо забруднення Чорного моря. А також про удар по багатоповерхівці в Одесі.

