РФ передислоцирует ПВО в Крыму - почему

Крым за колючей проволокой. Фото иллюстративное: Укринформ

Командование российской армии начало вывод отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма в Россию. Это решение продиктовано не только ударами Сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением в России.

Об этом сообщает антиоккупационное партизанское движение Атеш, ссылаясь на своих агентов в составе Вооруженных сил РФ.

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Что передислоцировали и почему

Немало комплексов, включая установки 31 дивизии ПВО, уже передислоцируется с полуострова на новые позиции. Этот шаг создает не только критические бреши в обороне Крыма, но и оставляет без защиты аэродромы, военные склады и Керченский мост. Однако России пришлось это сделать, чтобы обезопасить прикрытием военные и промышленные объекты в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

"Им приходится рисковать, поскольку потери нефтебаз и логистических узлов в России уже достигают критической отметки. Путинский режим может потерять возможность эффективно снабжать свои войска топливом, что неизбежно скажется на их боеспособности на фронте",- пишут представители Атеш.

Напомню, недавно мы писали об исках против РФ по загрязнению Черного моря. А также об ударе по многоэтажке в Одессе.