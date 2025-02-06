Гелікоптери РФ у Чорному морі

Російський гвинтокрил Ка-27. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons

Росіяни дедалі більше бояться українських морських дронів. Для боротьби з ними доводиться використовувати гелікоптери, оскільки вони найбільш маневрені.

Про це речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив у рамках Єдиного марафону.

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Гелікоптери на морі

Для протидронових обльотів в Чорному морі Росія найчастіше за все застосовує гелікоптери. Саме за рахунок гвинтокрилів ворогу зручніше не тільки виявляти безпілотники, але й знищувати їх. Усе через велику швидкість польоту та наявність екіпажу.

"Вони можуть зависнути, супроводжувати дрон по його траєкторії руху. Так само вони використовують і літаки патрульні, які теж відносяться до гвинтових, як АН-26, Бе-12, Бе-200, але вони мають невелику швидкість і невелику висоту польоту",— каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали про Курську операцію. А також про удар по аеродрому в Росії.

