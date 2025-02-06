Вертолеты РФ в Черном море

Российский вертолет Ка-27. Фото иллюстративное: Wikimedia Commons

Россияне все больше боятся украинских морских дронов. Для борьбы с ними приходится использовать вертолеты, поскольку они наиболее маневренные.

Об этом спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил в рамках Единого марафона.

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Вертолеты на море

Для противодронных облетов в Черном море Россия чаще всего применяет вертолеты. Именно за счет вертолетов врагу удобнее не только обнаруживать беспилотники, но и уничтожать их. Все из-за большой скорости полета и наличия экипажа.

"Они могут зависнуть, сопровождать дрон по его траектории движения. Так же они используют и самолеты патрульные, которые тоже относятся к винтовым, как АН-26, Бе-12, Бе-200, но они имеют небольшую скорость и небольшую высоту полета",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы писали о Курской операции. А также об ударе по аэродрому в России.