РФ готовится к атаке на Крым.

Россияне опасаются наступления на Крым — обустраивают позиции
РФ все больше опасается атаки ВСУ на Крымский полуостров. Сейчас россияне спешно укрепляют оборону в Красноперекопском районе: оборудуют огневые точки и возводят блиндажи.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Окопы и блиндажи
РФ активно оборудует огневые точки на всех ключевых дорогах и перекрестках ведущих к границе Крыма с Херсонской областью. А в некоторых особо важных местах уже выкопали окопы и построили блиндажи. Проводимые работы свидетельствуют о растущей тревожности среди командования российских войск.
Напомним, недавно мы писали о массовом строительстве укреплений в Крыму, а также об ограждении возле Керченского моста.
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