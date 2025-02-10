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Россияне опасаются наступления на Крым — обустраивают позиции

10 февраля 2025 11:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
РФ готовится к атаке на Крым.
Военный в Крыму военный в Крыму. Фото иллюстративное: Львовская районная государственная администрация
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ все больше опасается атаки ВСУ на Крымский полуостров. Сейчас россияне спешно укрепляют оборону в Красноперекопском районе: оборудуют огневые точки и возводят блиндажи.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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Окопы и блиндажи

РФ активно оборудует огневые точки на всех ключевых дорогах и перекрестках ведущих к границе Крыма с Херсонской областью. А в некоторых особо важных местах уже выкопали окопы и построили блиндажи. Проводимые работы свидетельствуют о растущей тревожности среди командования российских войск.

Россияне опасаются наступления на Крым — обустраивают позиции - фото 1
Новые укрепления в Крыму. Фото: Крымский ветер
Россияне опасаются наступления на Крым — обустраивают позиции - фото 2
Новые укрепления в Крыму. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о массовом строительстве укреплений в Крыму, а также об ограждении возле Керченского моста.

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