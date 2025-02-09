Одеська бригада знищила російську техніку

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Українські пілоти вкотре довели свою майстерність, завдавши нищівного удару по російській техніці та живій силі. Влучні атаки перетворили російські БМП, танки та РСЗВ на купу металобрухту.

Кадри роботи зі знищення ворога показали в Telegram-каналі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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Знищення російської техніки

За інформацією бригади, під час останньої операції на Торецькому напрямку було уражено та знищено кілька одиниць ворожої бронетехніки, зокрема БМП, танки та системи залпового вогню "Град". Завершальним акордом операції стало точне ураження російської піхоти.

"Уражено та знищено кілька одиниць БМП, танків, РСЗВ "Град", а на десерт — розщеплена на атоми російська піхота", — підписали відео в бригаді.

Цей успіх став можливим завдяки злагодженій роботі Батальйону безпілотних систем, підрозділу R.V. та команди "Kurt&Company", додали воїни.

"Їхні координація та точність вражають, адже кожна ціль була уражена без зайвих витрат ресурсів. Насолоджуйтесь. А ще краще — ставайте разом з нами!" — зазначили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, на Донеччині воїни 28-ї ОМБр завдали чергового удару по авіації ворога і знищили штурмовик Су-25 вартістю у декілька мільйонів доларів. Пізніше з'явилося відео збиття літака, а також інформація, що разом з ними пошкодження отримав і російський гелікоптер Мі-8.