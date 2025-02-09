Одесская бригада уничтожила российскую технику

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Украинские пилоты в очередной раз доказали свое мастерство, нанеся сокрушительный удар по российской технике и живой силе. Точные атаки превратили российские БМП, танки и РСЗО в кучу металлолома.

Кадры работы по уничтожению врага показали в Telegram-канале 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Уничтожение российской техники

По информации бригады, во время последней операции на Торецком направлении было поражено и уничтожено несколько единиц вражеской бронетехники, в частности БМП, танки и системы залпового огня "Град". Завершающим аккордом операции стало точное поражение российской пехоты.

"Поражено и уничтожено несколько единиц БМП, танков, РСЗО "Град", а на десерт — расщепленная на атомы российская пехота", — подписали видео в бригаде.

Этот успех стал возможным благодаря слаженной работе Батальона беспилотных систем, подразделения R.V. и команды "Kurt&Company", добавили воины.

"Их координация и точность поражают, ведь каждая цель была поражена без лишних затрат ресурсов. Наслаждайтесь. А еще лучше — становитесь вместе с нами! " — отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, в Донецкой области воины 28-й ОМБр нанесли очередной удар по авиации врага и уничтожили штурмовик Су-25 стоимостью в несколько миллионов долларов. Позже появилось видео сбития самолета, а также информация, что вместе с ними повреждения получил и российский вертолет Ми-8.