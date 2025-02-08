Кадри збиття російського Су-25 28-ю на Торецькому напрямку

Збиття російського Су-25. Фото: скриншот

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу сьогодні знищили черговий російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Пілот намагався втекти на гелікоптері Мі-8, але і цей план зазнав невдачі.

Відео збиття літака опублікували в бригаді.

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Збиття Су-25

На оприлюднених відео видно момент точного влучання українських підрозділів ППО у російський штурмовик. Після потужного вибуху літак різко втрачає висоту, а через кілька секунд перетворюється на вогняну кулю, падаючи на землю. Відомо, що його знищили зенітники з 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО, використовуючи систему "Ігла".

На допомогу прилетів гелікоптер Мі-8. Він спробував евакуювати пілота, але також зазнав ураження. Розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС змусили гелікоптер повернутися назад з серйозними пошкодженнями. Пілот Су-25 залишився на полі бою, а його доля наразі невідома.

Що відомо про Су-25

Су-25 є ключовим бойовим літаком російської армії, призначеним для підтримки наземних військ. Він здатен переносити до 4,4 тонни озброєння, включаючи некеровані ракети та бомби.

Зазначимо, що останній раз у зведеннях Генерального штабу ЗСУ збиття російського літака фіксувалося чотири місяці тому — 9 жовтня 2024 року.

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