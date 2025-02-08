Кадры сбития российского Су-25 28-й на Торецком направлении

Сбитие российского Су-25. Фото: скриншот

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сегодня уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Пилот пытался сбежать на вертолете Ми-8, но и этот план потерпел неудачу.

Видео, сбития самолета опубликовали в бригаде.

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Сбитие Су-25

На обнародованных видео виден момент точного попадания украинских подразделений ПВО в российский штурмовик. После мощного взрыва самолет резко теряет высоту, а через несколько секунд превращается в огненный шар, падая на землю. Известно, что его уничтожили зенитчики из 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, используя систему "Игла".

На помощь прилетел вертолет Ми-8. Он попытался эвакуировать пилота, но также получил поражение. Расчеты FPV операторов R.V. и ББпС заставили вертолет вернуться обратно с серьезными повреждениями. Пилот Су-25 остался на поле боя, а его судьба пока неизвестна.

Что известно о Су-25

Су-25 является ключевым боевым самолетом российской армии, предназначенным для поддержки наземных войск. Он способен переносить до 4,4 тонны вооружения, включая неуправляемые ракеты и бомбы.

Отметим, что последний раз в сводках Генерального штаба ВСУ сбитие российского самолета фиксировалось четыре месяца назад — 9 октября 2024 года.

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