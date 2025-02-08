РФ маскує паливо у Криму після ударів ЗСУ

Цистерни з паливом. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові вигадали новий безглуздий спосіб уникати ударів ЗСУ. Після серії атак на нафтобази окупанти змушені маскувати паливо серед цивільної інфраструктури. Українські розвідники фіксують ці переміщення.

Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.

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Ховають цистерни у дворах

За інформацією руху спротиву АТЕШ, Міністерство оборони РФ розробило стратегію маскування паливозаправників і автоцистерн у житлових районах, щоб уникнути атак.

Цілі колони паливозаправників виїжджають із Криму, прямують до лінії фронту, а потім розташовуються біля магазинів, під навісами у дворах житлових будинків або навіть у сараях.

Проте українські розвідники відстежують маршрути транспортування палива та оперативно передають координати відповідним підрозділам. АТЕШ закликає українців повідомляти про будь-які пересування російської техніки, обіцяючи винагороду за важливу інформацію.

Нагадаємо, у Чорному та Середземному морях зафіксовано бойові кораблі ворога, вони оснащені крилатими ракетами — 26 "Калібрів". Також ми писали, що сьогодні річниця удару РФ по Одесі. Рік тому терористи пошкодили у місті коледж та декілька будівель.