РФ маскирует топливо в Крыму после ударов ВСУ

Цистерны с топливом. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военные придумали новый нелепый способ избегать ударов ВСУ. После серии атак на нефтебазы оккупанты вынуждены маскировать топливо среди гражданской инфраструктуры. Украинские разведчики фиксируют эти перемещения.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

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Прячут цистерны во дворах

По информации движения сопротивления АТЕШ, Министерство обороны РФ разработало стратегию маскировки топливозаправщиков и автоцистерн в жилых районах, чтобы избежать атак.

Целые колонны топливозаправщиков выезжают из Крыма, направляются к линии фронта, а затем располагаются возле магазинов, под навесами во дворах жилых домов или даже в сараях.

Однако украинские разведчики отслеживают маршруты транспортировки топлива и оперативно передают координаты соответствующим подразделениям. АТЕШ призывает украинцев сообщать о любых передвижениях российской техники, обещая вознаграждение за важную информацию.

Напомним, в Черном и Средиземном морях зафиксированы боевые корабли врага, они оснащены крылатыми ракетами — 26 "Калибров". Также мы писали, что сегодня годовщина удара РФ по Одессе. Год назад террористы повредили в городе колледж и несколько зданий.