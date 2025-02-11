Президент США рассматривает Одессу как инвестиционно привлекательный город

Дерибасовская улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Американский президент считает Украину перспективным местом для развития недвижимости. В частности, отметив, что хорошие перспективы несет Одесса. Порт и туризм — именно то, что может заинтересовать американских инвесторов после окончания войны. Однако остается вопрос: сможет ли регион удержать крупных международных партнеров?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Одесса привлекает

Одесса действительно является привлекательным регионом как для Европы, так и для США. После войны она может стать ключевой точкой для иностранных инвестиций. Как только Трамп обратил внимание на этот потенциал, тема сразу начала активно обсуждаться в информационном пространстве.

"В Одессе действительно американцы и Трамп непосредственно видят перспективный регион. То есть опять же порты, туризм могут гарантировать вхождение американской компании. Потенциально после мирного соглашения или заморозки войны возможен приток инвестиций. Но американские компании — это все же мощные игроки. И насколько мы сможем сохранить интересы наших европейских партнеров и собственные интересы и баланс в пределах Одесского региона? Потому что действительно Одесса является привлекательным городом как для Европы, так и для Америки", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов Фото: Новини.LIVE

Стратегическое значение

Однако Одесса интересна не только как город. Ее область и даже отдельные стратегические территории, такие как остров Змеиный, могут также заинтересовать американских инвесторов. Географическое расположение региона дает доступ к Черному морю и Европе, что делает его важным узлом международной торговли.

"Есть конкретный экономический интерес и есть чисто стратегический интерес. А именно Одесса — как стратегический город на Черном море. Собственно говоря, то есть и Одесская область в частности, и остров Змеиный — это все стратегические позиции, которые важны для Соединенных Штатов и для Трампа как геополитического игрока", — отметил эксперт.

Одесса действительно имеет значительный потенциал для привлечения американских инвестиций, особенно в сферу портовой логистики и туризма. Однако будущее этого процесса зависит от стабильности в регионе, политических решений США и Украины. А также способности украинской власти создать благоприятные условия для международного бизнеса.

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