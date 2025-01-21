Оккупанты укрепляют аэродром Бельбек под Севастополем

Новые укрепления россиян под Севастополем. Фото: bradyafr

На аэродроме Бельбек под Севастополем российские войска начали строительство укреплений, что подтверждают спутниковые снимки. Работы начали месяц назад.

Об этом пишет проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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Мониторинговая группа зафиксировала изменения на спутниковых изображениях, сделанных 22 октября и 20 января. На снимках видны железобетонные конструкции, которые строятся для защиты самолетов от крупных обломков и близких взрывов.

"О том, что российские военные строят укрытие на аэродроме, мы сообщали ровно месяц назад. Сейчас виден прогресс этого процесса", — говорится в сообщении.

Кроме этого, возводятся каркасные легкие конструкции на стоянках, которые предназначены для защиты воздушных судов от атак дронов. Данные о строительстве укреплений свидетельствуют о готовности России усилить оборону в стратегически важной зоне на Крымском полуострове.

Как россияне пытаются защитить Крым

Напомним, оккупанты строят защитные сооружения в Керченском проливе.

Также россияне пытаются укрепить Балаклавскую бухту.