Окупанти збільшують військову значущість Балаклавської бухти у Криму

Росіяни укріплюють Балаклавську бухту для оборони — як саме
Російські окупанти в Криму нарощують оборону Балаклавської бухти, посилюючи її військову значущість. Встановлюються додаткові морські загородження, а також відновлюється використання старої бази підводних човнів.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Як укріплюються росіяни
Зафіксовано, що стара підземна база підводних човнів, яка раніше працювала як музей, знову використовується для військових цілей. Рух "АТЕШ" активно досліджує оборонні лінії окупантів у пошуках слабких місць.
"Ця споруда, яка відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві і є підземним комплексом, здатним вкривати підводні човни і забезпечувати їх ремонт та обслуговування", — йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти встановили морські інженерні загородження для захисту від безпілотних катерів та диверсійних груп.
Нагадаємо, окупанти будують захисні споруди у Керченській протоці.
Також партизани виявили прихований склад техніки тимчасово окупованому Криму.
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