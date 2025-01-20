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Росіяни укріплюють Балаклавську бухту для оборони — як саме

20 січня 2025 13:01
Рвачова Анастасія - редактор
Окупанти збільшують військову значущість Балаклавської бухти у Криму
Військові кораблі у Севастопольській бухті. Фото: Крим.Реалії
Рвачова Анастасія - редактор

Російські окупанти в Криму нарощують оборону Балаклавської бухти, посилюючи її військову значущість. Встановлюються додаткові морські загородження, а також відновлюється використання старої бази підводних човнів.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ"

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Зафіксовано, що стара підземна база підводних човнів, яка раніше працювала як музей, знову використовується для військових цілей. Рух "АТЕШ" активно досліджує оборонні лінії окупантів у пошуках слабких місць.

"Ця споруда, яка відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві і є підземним комплексом, здатним вкривати підводні човни і забезпечувати їх ремонт та обслуговування", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, окупанти встановили морські інженерні загородження для захисту від безпілотних катерів та диверсійних груп.

Нагадаємо, окупанти будують захисні споруди у Керченській протоці

Також партизани виявили прихований склад техніки тимчасово окупованому Криму

Одеса Крим Чорне море росіяни Новини Одеси війна в Україні війна російські військові

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