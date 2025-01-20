Оккупанты увеличивают военную значимость Балаклавской бухты в Крыму

Военные корабли в Севастопольской бухте. Фото: Крым.Реалии

Российские оккупанты в Крыму наращивают оборону Балаклавской бухты, усиливая ее военную значимость. Устанавливаются дополнительные морские заграждения, а также возобновляется использование старой базы подводных лодок.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЭШ".

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Зафиксировано, что старая подземная база подводных лодок, которая ранее работала как музей, снова используется для военных целей. Движение "АТЕШ" активно исследует оборонительные линии оккупантов в поисках слабых мест.

"Это сооружение, которое известно как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и является подземным комплексом, способным укрывать подводные лодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты установили морские инженерные заграждения для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп.

Напомним, оккупанты строят защитные сооружения в Керченском проливе.

Также партизаны обнаружили скрытый склад техники во временно оккупированном Крыму.