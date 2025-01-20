Оккупанты увеличивают военную значимость Балаклавской бухты в Крыму

Россияне укрепляют Балаклавскую бухту для обороны — как именно
Российские оккупанты в Крыму наращивают оборону Балаклавской бухты, усиливая ее военную значимость. Устанавливаются дополнительные морские заграждения, а также возобновляется использование старой базы подводных лодок.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЭШ".
Как укрепляются россияне
Зафиксировано, что старая подземная база подводных лодок, которая ранее работала как музей, снова используется для военных целей. Движение "АТЕШ" активно исследует оборонительные линии оккупантов в поисках слабых мест.
"Это сооружение, которое известно как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и является подземным комплексом, способным укрывать подводные лодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты установили морские инженерные заграждения для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп.
Напомним, оккупанты строят защитные сооружения в Керченском проливе.
Также партизаны обнаружили скрытый склад техники во временно оккупированном Крыму.
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