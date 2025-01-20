Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі arrow

Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі

20 січня 2025 09:23
Рвачова Анастасія - редактор
Окупанти зміцнюють захист у Керчі - від чого
Захисні споруди у Керченській протоці. Фото: росЗМІ
Рвачова Анастасія - редактор

В акваторії суднобудівного заводу "Затока", де окупанти будують військові кораблі для російського флоту, помічено посилення захисних заходів. Спочатку вони встановили дві баржі-загородження, а вже наступного дня додали третю.

Читайте також:

Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер"

Що відомо про загородження

Ці загородження покликані захистити завод від можливих атак українських морських дронів. Суднобудівний завод "Затока" є важливим об’єктом для військово-морського забезпечення Росії, оскільки там зосереджено будівництво нових кораблів та ремонт наявного флоту.

У той час як українські сили активно використовують дрони в акваторії Чорного моря, дії окупантів свідчать про зростання побоювань щодо ефективності таких атак. Це зміцнення оборони лише підкреслює вразливість військових об’єктів, навіть тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, окупанти стали менше застосовувати ракетоносії у Чорному морі.

Також ми писали, що Росія втратила частину захисних споруд навколо Кримського мосту

Одеса Крим Чорне море окупанти Новини Одеси війна в Україні війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:38 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться зачекати

09:23 Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі

09:21 Дружина Трампа запустила власну криптовалюту — як називається

09:16 РФ вкотре атакувала Україну — скільки цілей збили вночі

09:08 Шість функцій, які варто увімкнути на кожному Android-смартфоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

09:38 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться зачекати

09:23 Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі

09:21 Дружина Трампа запустила власну криптовалюту — як називається

09:16 РФ вкотре атакувала Україну — скільки цілей збили вночі

09:08 Шість функцій, які варто увімкнути на кожному Android-смартфоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році