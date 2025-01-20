Окупанти зміцнюють захист у Керчі - від чого

Захисні споруди у Керченській протоці. Фото: росЗМІ

В акваторії суднобудівного заводу "Затока", де окупанти будують військові кораблі для російського флоту, помічено посилення захисних заходів. Спочатку вони встановили дві баржі-загородження, а вже наступного дня додали третю.

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Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

Що відомо про загородження

Ці загородження покликані захистити завод від можливих атак українських морських дронів. Суднобудівний завод "Затока" є важливим об’єктом для військово-морського забезпечення Росії, оскільки там зосереджено будівництво нових кораблів та ремонт наявного флоту.

У той час як українські сили активно використовують дрони в акваторії Чорного моря, дії окупантів свідчать про зростання побоювань щодо ефективності таких атак. Це зміцнення оборони лише підкреслює вразливість військових об’єктів, навіть тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, окупанти стали менше застосовувати ракетоносії у Чорному морі.

Також ми писали, що Росія втратила частину захисних споруд навколо Кримського мосту.