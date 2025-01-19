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Росія посилює оборону Кримського мосту — як саме

19 січня 2025 13:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія відновлює захисні споруди біля Кримського мосту
Міст через Керчинську протоку. Фото: скриншот з відео
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На початку січня Росія втратила частину захисних споруд навколо Кримського мосту. Проте одразу розпочала їхнє відновлення, намагаючись укріпити об'єкт ще сильніше.

Про це у суботу, 18 січня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами Росія продовжує витрачати ресурси на укріплення оборонних споруд навколо незаконно збудованого Кримського мосту. Плетенчук каже, що окупанти розуміють, що це один із ключових об'єктів, який може бути атакований Україною, і намагаються зменшити ризики за будь-яку ціну.

"Вони постійно нарощують захисні споруди, адже усвідомлюють, що саме ці укріплення є останнім бар'єром, який відділяє міст від наших дій у відповідь. Варіантів у них небагато, тому вони намагаються триматися за цей ресурс", — пояснив Плетенчук.

Стягують ППО з усієї Росії

Речник ВМС ЗСУ додав, що росіяни стягують до мосту все, що тільки можна, особливо системи ППО. Водночас на самій території РФ залишається мало техніки для того, щоб захистити якісь інші важливі об’єкти.

"Для них — це символ. А вони дуже люблять гратися у символізм. І тому вони витрачатимуть ресурс, який можна було б використати більш раціонально", — додав він.

Нагадаємо, Братчук розповів, яку хімічну зброю використовує Росія на полі бою проти українських захисників. Також ми писали, що окупанти стали менше застосовувати ракетоносії у Чорному морі

росія Одеса Чорне море Новини Одеси Кримський міст війна

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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