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Росія зменшила кількість ракетних атак з Чорного моря — причини

19 січня 2025 11:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чому Росія зменшила ракетні атаки з Чорного моря
Запуск "Калібрів" з ракетоносія. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія значно скоротила кількість запусків ракет із Чорного моря. Це пов'язано з новими військовими можливостями України та технічними проблемами російського флоту. 

Про це у суботу, 18 січня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Україна отримала нове озброєння

За його словами, Україна навчилася ефективно протистояти ракетним атакам із моря, завдяки новим зразкам озброєння, що отримала Україна. Ця зброя також дозволяє знижувати ефективність російських атак.

"Ми отримали ті зразки озброєння, які дозволяють ефективно реагувати на небезпеку. Ракети "Калібр" Росія застосовує лише під час масованих атак, оскільки їхня результативність помітно знизилася. Крім того, на флоті Росії відсутні універсальні пускові шахти, що обмежує їх у використанні іншого озброєння", — зазначив Плетенчук.

Проблеми РФ з логістикою

Окремою проблемою для російського флоту, за словами Дмитра Плетенчука, стало організаційне забезпечення. Адже після потоплення крейсера "Москва", окупантам знадобилося декілька місяців, щоб доставити портове обладнання, за допомогою якого споряджаються ракетоносії, до Новоросійська.

"Насправді ситуація є кумедною, адже країна, яка називає себе наддержавою, не могла це обладнання — йдеться про кран, який дозволяє виконувати такі процедури, — просто доставити. Їм знадобилося пів року, щоб перевезти його з Криму до Новоросійська", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях немає кораблів окупантів, однак у Середземному морі зафіксовані споряджені ракетоносії. Також ми писали, що російські загарбники хочуть зробити великий наступ на Покровськ.

Одеса Чорне море Новини Одеси флот загроза кораблів ракетоносій

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