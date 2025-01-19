Почему Россия уменьшила ракетные атаки с Черного моря

Запуск "Калибров" с ракетоносителя. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия значительно сократила количество запусков ракет из Черного моря. Это связано с новыми военными возможностями Украины и техническими проблемами российского флота.

Об этом в воскресенье, 19 января, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Украина получила новое вооружение

По его словам, Украина научилась эффективно противостоять ракетным атакам с моря, благодаря новым образцам вооружения, которые получила Украина. Это оружие также позволяет снижать эффективность российских атак.

"Мы получили те образцы вооружения, которые позволяют эффективно реагировать на опасность. Ракеты "Калибр" Россия применяет лишь во время массированных атак, поскольку их результативность заметно снизилась. Кроме того, на флоте России отсутствуют универсальные пусковые шахты, что ограничивает их в использовании другого вооружения", — отметил Плетенчук.

Проблемы РФ с логистикой

Отдельной проблемой для российского флота, по словам Дмитрия Плетенчука, стало организационное обеспечение. Ведь после потопления крейсера "Москва", оккупантам понадобилось несколько месяцев, чтобы доставить портовое оборудование, с помощью которого снаряжаются ракетоносители, в Новороссийск.

"На самом деле ситуация является забавной, ведь страна, которая называет себя сверхдержавой, не могла это оборудование — речь о кране, который позволяет выполнять такие процедуры, — просто доставить. Им понадобилось полгода, чтобы перевезти его из Крыма в Новороссийск", — отметил спикер ВМС ВСУ

Напомним, в Черном и Азовском морях нет кораблей оккупантов, однако в Средиземном море зафиксированы снаряженные ракетоносители. Также мы писали, что российские захватчики хотят сделать большое наступление на Покровск.