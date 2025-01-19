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Загроза "Калібрів" — скільки ракетоносіїв на чергуванні у морях

19 січня 2025 10:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Російські кораблі у морях
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Чорному та Азовському морях, станом на ранок, 19 січня, немає кораблів окупантів, однак у Середземному морі зафіксовані ракетоносії з "Калібрами" на борту. Тож ситуація залишається напруженою. 

Про це у неділю, 19 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі станом на сьогодні не зафіксовано жодного ворожого корабля, так само як і в Азовському морі. Однак у Середземному морі перебувають шість російських військових кораблів. Два з них оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними виконати загальний залп до 22 ракет.

Рух Чорним морем

За останню добу через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації здійснили прохід 10 суден. З них до Чорного моря зайшли 4 судна, з яких 2 продовжили рух у напрямку Босфору. До Азовського моря направилися 6 суден, серед яких 4 прибули з протоки Босфор.

Водночас військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Її судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є серйозним порушенням безпеки мореплавства. Ці дії загрожують не лише судам у регіоні, але й міжнародному транспортному сполученню загалом.

Нагадаємо, російські загарбники знімають підрозділи з Курахівського напрямку та хочуть зробити великий наступ на Покровськ. Також ми писали, що упродовж минулої доби було зафіксовано 199 бойових зіткнень між російськими загарбниками й українськими захисниками.

Одеса Чорне море Азовське море Новини Одеси калібри загроза кораблів

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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