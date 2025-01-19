Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном и Азовском морях, по состоянию на утро, 19 января, нет кораблей оккупантов, однако в Средиземном море зафиксированы ракетоносители с "Калибрами" на борту. Поэтому ситуация остается напряженной.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море по состоянию на сегодня не зафиксировано ни одного вражеского корабля, так же как и в Азовском море. Однако в Средиземном море находятся шесть российских военных кораблей. Два из них оснащены крылатыми ракетами "Калибр", способными выполнить общий залп до 22 ракет.

Путешествие по Черному морю

За последние сутки через Керченский пролив в интересах Российской Федерации осуществили проход 10 судов. Из них в Черное море зашли 4 судна, из которых 2 продолжили движение в направлении Босфора. В Азовское море направились 6 судов, среди которых 4 прибыли из пролива Босфор.

В то же время военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Ее суда выключают системы автоматической идентификации, что является серьезным нарушением безопасности мореплавания. Эти действия угрожают не только судам в регионе, но и международному транспортному сообщению в целом.

Напомним, российские захватчики снимают подразделения с Кураховского направления и хотят сделать большое наступление на Покровск. Также мы писали, что за прошедшие сутки было зафиксировано 199 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.