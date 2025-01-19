Россия восстанавливает защитные сооружения возле Крымского моста

Мост через Керченский пролив. Фото: скриншот из видео

В начале января Россия потеряла часть защитных сооружений вокруг Крымского моста. Однако сразу начала их восстановление пытаясь укрепить объект еще сильнее.

Об этом в субботу, 18 января, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Россия укрепляет Крымский мост

По его словам Россия продолжает тратить ресурсы на укрепление оборонительных сооружений вокруг незаконно построенного Крымского моста. Плетенчук говорит, что оккупанты понимают, что это один из ключевых объектов, который может быть атакован Украиной, и пытаются уменьшить риски любой ценой.

"Они постоянно наращивают защитные сооружения, ведь осознают, что именно эти укрепления являются последним бар'єром, который отделяет город от наших ответных действий. Вариантов у них немного, поэтому они стараются держаться за этот ресурс", — пояснил Плетенчук.

Стягивают ПВО со всей России

Советник ВМС ВСУ добавил, что россияне стягивают к мосту все, что только можно, особенно системы ПВО. В то же время на самой территории РФ остается мало техники для того, чтобы защитить какие-то другие важные объекты.

"Для них — это символ. А они очень любят играть в символизм. И поэтому они будут тратить ресурс, который можно было бы использовать более рационально", — добавил он.

Напомним, Братчук рассказал, какое химическое оружие использует Россия на поле боя против украинских защитников. Также мы писали, что оккупанты стали меньше применять ракетоносители в Черном море.