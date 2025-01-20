Оккупанты укрепляют защиту в Керчи - от чего

Оккупанты укрепляют защиту от украинских дронов в Керчи
В акватории судостроительного завода "Затока", где оккупанты строят военные корабли для российского флота, замечено усиление защитных мер. Сначала они установили две баржи-заграждения, а уже на следующий день добавили третью.
Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
Что известно о заграждениях
Эти заграждения призваны защитить завод от возможных атак украинских морских дронов. Судостроительный завод "Затока" является важным объектом для военно-морского обеспечения России, поскольку там сосредоточено строительство новых кораблей и ремонт имеющегося флота.
В то время как украинские силы активно используют дроны в акватории Черного моря, действия оккупантов свидетельствуют о росте опасений относительно эффективности таких атак. Это укрепление обороны лишь подчеркивает уязвимость военных объектов, даже тех, что расположены на временно оккупированных территориях.
Напомним, оккупанты стали меньше применять ракетоносители в Черном море.
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