Оккупанты укрепляют защиту в Керчи - от чего

Защитные сооружения в Керченском проливе. Фото: росСМИ

В акватории судостроительного завода "Затока", где оккупанты строят военные корабли для российского флота, замечено усиление защитных мер. Сначала они установили две баржи-заграждения, а уже на следующий день добавили третью.

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Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно о заграждениях

Эти заграждения призваны защитить завод от возможных атак украинских морских дронов. Судостроительный завод "Затока" является важным объектом для военно-морского обеспечения России, поскольку там сосредоточено строительство новых кораблей и ремонт имеющегося флота.

В то время как украинские силы активно используют дроны в акватории Черного моря, действия оккупантов свидетельствуют о росте опасений относительно эффективности таких атак. Это укрепление обороны лишь подчеркивает уязвимость военных объектов, даже тех, что расположены на временно оккупированных территориях.

Напомним, оккупанты стали меньше применять ракетоносители в Черном море.