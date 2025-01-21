Окупанти укріплюють аеродром Бельбек під Севастополем

Нові укріплення росіян під Севастополем. Фото: bradyafr

На аеродромі Бельбек під Севастополем російські війська почали будівництво укріплень, що підтверджують супутникові знімки. Роботи розпочали місяць тому.

Про це пише проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

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Моніторингова група зафіксувала зміни на супутникових зображеннях, зроблених 22 жовтня та 20 січня. На знімках видно залізобетонні конструкції, які будуються для захисту літаків від великих уламків і близьких вибухів.

"Про те, що російські військові будують укриття на аеродромі, ми повідомляли рівно місяць тому. Нині видно прогрес цього процесу", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зводяться каркасні легкі конструкції на стоянках, які призначені для захисту повітряних суден від атак дронів. Дані про будівництво укріплень свідчать про готовність Росії посилити оборону в стратегічно важливій зоні на Кримському півострові.

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Нагадаємо, окупанти будують захисні споруди у Керченській протоці.

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