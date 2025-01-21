Окупанти укріплюють аеродром Бельбек під Севастополем

Росіяни укріплюють аеродром під Севастополем — яка мета
На аеродромі Бельбек під Севастополем російські війська почали будівництво укріплень, що підтверджують супутникові знімки. Роботи розпочали місяць тому.
Про це пише проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".
Що відомо про укріплення
Моніторингова група зафіксувала зміни на супутникових зображеннях, зроблених 22 жовтня та 20 січня. На знімках видно залізобетонні конструкції, які будуються для захисту літаків від великих уламків і близьких вибухів.
"Про те, що російські військові будують укриття на аеродромі, ми повідомляли рівно місяць тому. Нині видно прогрес цього процесу", — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, зводяться каркасні легкі конструкції на стоянках, які призначені для захисту повітряних суден від атак дронів. Дані про будівництво укріплень свідчать про готовність Росії посилити оборону в стратегічно важливій зоні на Кримському півострові.
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