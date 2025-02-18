Более 181 миллиона гривен на дороги Одесской области — подробности

Трасса Одесса — Рени. Фото иллюстративное: rds

Кабинет Министров утвердил порядок использования бюджетных средств на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в 2025 году. Согласно которому на капитальный ремонт проезжих частей Одесской области потратят 181,8 миллиона гривен.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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На что пойдут деньги

В частности, на эту сумму планируют привести в надлежащее состояние трассу Измаил — Килия — Вилково. В целом по Украине в текущем году планируют потратить на автомобильные дороги 12,6 миллиарда гривен. Кроме того, правительство утвердило перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта путепроводов общего пользования. Главным распорядителем средств будет Госагентство восстановления. Также на выделенные деньги планируют построить пункты пропуска через границу по программе Европейского Союза "Механизм Соединения Европы".

Напомним, недавно мы писали о строительстве трассы Николаев — Одесса. А также о 100 миллионах на дороги нашего города.