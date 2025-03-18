Одещина на третьому місці з виплати податків на елітні авто

Авто на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область опинилася на третьому місці за сплатою податків на елітні автівки. Випереджають наш регіон лише Київ та Дніпропетровщина.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Власники дорогих іномарок нашого регіону перерахували до бюджету 18,8 мільйонів гривень. На першому місці за сплатою податків на дорогі авто опинився Київ (62,2 млн грн), а на другому — Дніпропетровська область (21,2 млн грн).

Інші регіони

Загалом протягом 2024-го автовласники сплатили близько 220 млн грн податку, що на 37%, більше ніж у 2023 році. Більшість платників — фізособи, 7 193 людини перерахували до бюджету 136,2 млн грн, а три тисячі юридичних осіб — 83,5 млн грн. Додамо, транспортний податок мають власники авто, випущених не більше ніж п'ять років тому, вартістю не менше ніж 3 млн грн. За кожну машину вони зобов'язані внести в казну 25 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію на дорогах та виїздах з Одещини. А також про те, скільки виділять на відновлення транспортної інфраструктури регіону.