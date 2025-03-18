Одещина на третьому місці з виплати податків на елітні авто

Одещина посіла третє місце з виплати податків на елітні авто
Одеська область опинилася на третьому місці за сплатою податків на елітні автівки. Випереджають наш регіон лише Київ та Дніпропетровщина.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Скільки перерахували мешканці Одещини
Власники дорогих іномарок нашого регіону перерахували до бюджету 18,8 мільйонів гривень. На першому місці за сплатою податків на дорогі авто опинився Київ (62,2 млн грн), а на другому — Дніпропетровська область (21,2 млн грн).
Інші регіони
Загалом протягом 2024-го автовласники сплатили близько 220 млн грн податку, що на 37%, більше ніж у 2023 році. Більшість платників — фізособи, 7 193 людини перерахували до бюджету 136,2 млн грн, а три тисячі юридичних осіб — 83,5 млн грн. Додамо, транспортний податок мають власники авто, випущених не більше ніж п'ять років тому, вартістю не менше ніж 3 млн грн. За кожну машину вони зобов'язані внести в казну 25 тис. грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію на дорогах та виїздах з Одещини. А також про те, скільки виділять на відновлення транспортної інфраструктури регіону.
Читайте Новини.LIVE!