Тариф на газ для одеситів у квітні

Газовий лічильник. Фото ілюстративне: Держпродспоживслужба України

Через нестабільну економічну ситуацію в країні та війну одеситів дуже хвилює, скільки вони сплачуватимуть за комунальні послуги, зокрема за газ, у квітні. Проте попри побоювання, вартість блакитного палива для побутових споживачів не зміниться.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися з тим, скільки становитиме вартість газу в Одесі у квітні.

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Вартість газу в Одесі

У квітні тарифи на газ для одеситів залишаються на рівні 7,96 грн за кубометр, відповідно до чинного мораторію. Вартість доставки блакитного палива оператором ПАТ "Одесагаз" встановлена на рівні 1,308 грн за кубометр. Змінювати її не планують.

Вартість газу для бізнесу

Вартість газу для підприємств Одеси у квітні 2025 року також не зміниться. Згідно з рішенням ТОВ ГК "Нафтогаз України", вона залишиться на рівні 20,2500 грн. за 1 м³, з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Вартість транспортування

Водночас транспортування природного газу для бізнесу коштуватиме 501,97 грн за 1000 кубометрів — це майже на 305% більше, ніж торік. У НКРЕКП пояснюють, що це пов’язано з припиненням транзиту російського газу через територію України, який раніше забезпечував 85% доходів оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у квітні. А також про те, коли в Одесі закінчиться опалювальний сезон.