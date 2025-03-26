Тариф на газ для одесситов в апреле

Газовый счетчик. Фото иллюстративное: Госпродпотребслужба Украины

Из-за нестабильной экономической ситуации в стране и войны одесситов очень волнует сколько они будут платить за коммунальные услуги, в частности за газ, в апреле. Однако несмотря на опасения, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не изменится.

Журналисты Новини.LIVE разбирались с тем, сколько будет составлять стоимость газа в Одессе в апреле.

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Стоимость газа в Одессе

В апреле тарифы на газ для одесситов остаются на уровне 7,96 грн за кубометр, в соответствии с действующим мораторием. Стоимость доставки голубого топлива оператором ПАО "Одесагаз" установлена на уровне 1,308 грн за кубометр. Менять ее пока не планируют.

Стоимость газа для бизнеса

Стоимость газа для предприятий Одессы в апреле 2025 также не изменится. Согласно решению ООО ГК "Нафтогаз Украины", она останется на уровне 20,2500 грн.за 1 м³, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость транспортировки

В то же время транспортировка природного газа для бизнеса будет стоить 501,97 грн за 1000 кубометров — это почти на 305% больше, чем в прошлом году. В НКРЭКУ объясняют, что это связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины, который ранее обеспечивал 85% доходов оператора газотранспортной системы.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в апреле. А также о том, когда в Одессе закончится отопительный сезон.