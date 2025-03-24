Стало відомо про те, коли в Одесі закінчиться опалювальний сезон

Батарея опалення. Фото ілюстративне: freepik

Опалювальний сезон в Одесі завершиться вже 1 квітня. Усе тому, що в місті останнім часом суттєво потеплішало, а комунальники намагаються зберігати енергоресурси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Кінець опалювального сезону

Рішення завершити опалювальний сезон в Одесі 1 квітня ухвалено з огляду на наявні погодні умови та з метою раціонального використання енергоресурсів. Синоптики ж найближчим часом похолодань не обіцяли. А згідно з правилами, тепло відключають, коли середньодобова температура не перевищує +8 °C.

Повідомлення на офіційному каналі міста. Фото: скриншот

Тариф на опалення

Додамо, тариф на опалення для побутових споживачів залишається на тому рівні, який був встановлений на 24 лютого 2022 року й становить 1 813 грн за Гкал. Така ціна має діяти протягом всього воєнного стану та шести місяців після його припинення. У комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеса" неодноразово зазначали, що затрати КП перевищують таку вартість. Компенсацію різниці тепловикам здійснюють з державного бюджету.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про завершення опалювального сезону в Білгороді-Дністровському. А також про відновлення Миколаївської ТЕЦ.