Последствия прилета по николаевской ТЭЦ

Николаевская ТЭЦ. Фото: Украинская энергетика

Последний прилет ракеты в Николаевскую ТЭЦ почти полностью ее разрушил, поэтому быстро восстановить теплоэлектростанцию не удастся. А от нее получают тепло около 40% жителей города.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Ситуация с отоплением

Городские власти уверяют, что до конца отопительного сезона отремонтировать ТЭЦ не удастся. Поэтому пока николаевцев переподключают к другим источникам теплоснабжения. Сады, школы и медучреждения уже получают отопление от мобильных котельных.

"На самом деле то, что разрушена генерация, это точно не подлежит восстановлению, как минимум, в этом отопительном сезоне 100%. Никто еще не берется сейчас это делать, потому что там все разрушено",— говорит Александр Сенкевич.

Кроме того, атакой была частично повреждена и энергосистема Николаева, из-за чего в городе уже развернули дополнительные пункты несокрушимости. Пострадали и жилые дома.

Напомним, недавно мы писали о подорожании тарифов, в частности на отопление. А также о том, что россияне атаковали Николаев новыми ударными дронами.