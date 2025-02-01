Тарифы в Одессе 2025: что изменится для потребителей

Тарифы в Одессе в феврале — что подорожает
Несмотря на экономические вызовы, тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в феврале останутся на прежнем уровне. Это связано с действием моратория, который продлится как минимум до конца апреля 2025 года. Однако горожан ждут подорожание парковки и мобильной связи.
Сколько будут платить одесситы за квартплату в феврале — Новини.LIVE рассказывают в материале.
Тарифы на коммунальные услуги в Одессе
Отопление:
- 1 813 грн/Гкал. Тариф будет оставаться неизменным до завершения военного положения и еще полгода после него.
Газ:
- 7,96 грн/куб. м для клиентов "Нафтогаза". Доставка — 1,308 грн/куб. м.
Вода:
- Водоснабжение — 14,93 грн/куб. м
- Водоотведение — 14,37 грн/куб. м
Электроэнергия:
- 4,32 грн/кВт-ч для большинства потребителей
- 2,64 грн/кВт-ч для тех, кто отапливает жилье электроэнергией (до 2000 кВт-ч/мес.)
Ночной тариф с двухзонными счетчиками — вдвое дешевле с 23:00 до 07:00
Вывоз мусора:
Стоимость услуги зависит от компании: от 33,99 грн до 35,49 грн в месяц для жителей многоэтажек и от 58,68 грн до 61,26 грн для частного сектора.
Что подорожало
Проезд
- Трамвай, троллейбус - 15 грн
- Проездной: 420 грн (один вид транспорта), 567 грн (трамвай + троллейбус)
- Маршрутки: 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги
Парковка: парковка
- 30 грн/час
- Абонемент: 2 500 грн/месяц или 28 000 грн/год
- Льготные категории паркуются бесплатно
Мобильная связь
- Киевстар: рост цен на 25%, популярные тарифы подорожали на 65 грн
- Vodafone: повышение стоимости на 70-120 грн
- lifecell: изменения тарифов с 5 февраля по 20 марта
Напомним, с 1 февраля 2025 года у львовян не будет колоссальных изменений в коммунальных услугах или стоимости проезда. Однако ряд нововведений все же стоит ждать. Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали украинским потребителям о необходимости установки сигнализатора газа.
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