Тарифы в Одессе 2025: что изменится для потребителей

Человек считает деньги для уплаты квартплаты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на экономические вызовы, тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в феврале останутся на прежнем уровне. Это связано с действием моратория, который продлится как минимум до конца апреля 2025 года. Однако горожан ждут подорожание парковки и мобильной связи.

Сколько будут платить одесситы за квартплату в феврале — Новини.LIVE рассказывают в материале.

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Тарифы на коммунальные услуги в Одессе

Отопление:

1 813 грн/Гкал. Тариф будет оставаться неизменным до завершения военного положения и еще полгода после него.

Газ:

7,96 грн/куб. м для клиентов "Нафтогаза". Доставка — 1,308 грн/куб. м.

Вода:

Водоснабжение — 14,93 грн/куб. м

Водоотведение — 14,37 грн/куб. м

Электроэнергия:

4,32 грн/кВт-ч для большинства потребителей

2,64 грн/кВт-ч для тех, кто отапливает жилье электроэнергией (до 2000 кВт-ч/мес.)

Ночной тариф с двухзонными счетчиками — вдвое дешевле с 23:00 до 07:00

Вывоз мусора:

Стоимость услуги зависит от компании: от 33,99 грн до 35,49 грн в месяц для жителей многоэтажек и от 58,68 грн до 61,26 грн для частного сектора.

Что подорожало

Проезд

Трамвай, троллейбус - 15 грн

Проездной: 420 грн (один вид транспорта), 567 грн (трамвай + троллейбус)

Маршрутки: 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги

Парковка: парковка

30 грн/час

Абонемент: 2 500 грн/месяц или 28 000 грн/год

Льготные категории паркуются бесплатно

Мобильная связь

Киевстар: рост цен на 25%, популярные тарифы подорожали на 65 грн

Vodafone: повышение стоимости на 70-120 грн

lifecell: изменения тарифов с 5 февраля по 20 марта

Напомним, с 1 февраля 2025 года у львовян не будет колоссальных изменений в коммунальных услугах или стоимости проезда. Однако ряд нововведений все же стоит ждать. Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали украинским потребителям о необходимости установки сигнализатора газа.