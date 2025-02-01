Тарифи в Одесі 2025: що зміниться для споживачів

Людина рахує гроші для сплати комірного. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри економічні виклики, тарифи на газ, тепло, електроенергію та воду для одеситів у лютому залишаться на попередньому рівні. Це пов’язано з дією мораторію, який триватиме щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак на містян чекають подорожчання паркування та мобільного зв’язку.

Скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому — Новини.LIVE розповідають в матеріалі.

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Тарифи на комунальні послуги в Одесі

Опалення:

1 813 грн/Гкал. Тариф залишатиметься незмінним до завершення воєнного стану та ще пів року після нього.

Газ:

7,96 грн/куб. м для клієнтів "Нафтогазу". Доставка — 1,308 грн/куб. м.

Вода:

Водопостачання — 14,93 грн/куб. м

Водовідведення — 14,37 грн/куб. м

Електроенергія:

4,32 грн/кВт-год для більшості споживачів

2,64 грн/кВт-год для тих, хто опалює житло електроенергією (до 2000 кВт-год/міс.)

Нічний тариф із двозонними лічильниками — вдвічі дешевший з 23:00 до 07:00

Вивезення сміття:

Вартість послуги залежить від компанії: від 33,99 грн до 35,49 грн на місяць для мешканців багатоповерхівок і від 58,68 грн до 61,26 грн для приватного сектору.

Що подорожчало

Проїзд

Трамвай, тролейбус — 15 грн

Проїзний: 420 грн (один вид транспорту), 567 грн (трамвай + тролейбус)

Маршрутки: 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги

Паркування

30 грн/година

Абонемент: 2 500 грн/місяць або 28 000 грн/рік

Пільгові категорії паркуються безкоштовно

Мобільний зв’язок

Київстар: зростання цін на 25%, популярні тарифи подорожчали на 65 грн

Vodafone: підвищення вартості на 70–120 грн

lifecell: зміни тарифів з 5 лютого по 20 березня

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року у львів'ян не буде колосальних змін у комунальних послугах чи вартості проїзду. Однак низку нововведень все ж варто чекати. Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли українським споживачам про необхідність встановлення сигналізатора газу.