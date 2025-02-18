Наслідки прильоту по миколаївській ТЕЦ

Миколаївська ТЕЦ. Фото: Українська енергетика

Останній приліт ракети у Миколаївсьу ТЕЦ майже повністю її зруйнував, тому швидко відновити теплоелектростанцію не вийде. А від неї отримують тепло близько 40% мешканців міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Ситуація з опаленням

Міська влада запевняє, що до кінця опалювального сезону відремонтувати ТЕЦ не вдасться. Тому поки миколаївців перепідключають до інших джерел теплопостачання. Садки, школи та медзаклади вже отримують опалення від мобільних котелен.

"Насправді те, що зруйнована генерація, це точно не підлягає відновленню, як мінімум, у цьому опалювальному сезоні 100%. Ніхто ще не береться зараз це робити, тому що там все зруйновано", — каже Олександр Сєнкєвич.

Крім того, атакою було частково пошкоджено й енергосистему Миколаєва, через що в місті вже розгорнули додаткові пункти незламності. Постраждали й житлові будинки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання тарифів, зокрема на опалення. А також про те, що російяни атакували Миколаїв новими ударними дронами.

