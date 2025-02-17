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Россияне ударили по Николаеву новыми дронами — какие последствия

17 февраля 2025 12:09
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Удар новыми дронами по Николаеву
Последствия атаки. Фото: Николаевская ОГА
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия атаковала Николаев девятью новыми дронами с 12-канальными антеннами. Такие БпЛа появились на войне впервые.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Подробности атаки

Такие дроны обладают более устойчивой связью с командным пунктом. Часть БпЛа удалось сбить, однако некоторые повредили объекты инфраструктуры региона. Кроме того, в 7:50, 10:40 и 21:20 РФ совершила артиллерийские обстрелы, а в 16:46 атаковала дроном типа FPV Куцурубскую громаду. В результате одного из обстрелов в селе Парутино поврежден дом. Пострадавших нет.

Последствия ликвидируют

Теплоснабжение после атаки уже восстановили еще в восемь утра, отопление вернули более 100 тысячам абонентов. Однако Виталий Ким отметил, что температура в батареях пока не соответствует нормам, однако постепенно повышается, чтобы не было аварии.

Напомним, недавно мы писали о том, что неизвестные растрепали могилы защитников. А также о российских беспилотниках в воздухе Молдовы.

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