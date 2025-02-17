Удар новими дронами по Миколаїву

Росіяни вдарили по Миколаєву новими дронами — які наслідки
Росія атакувала Миколаїв дев'яттю новими дронами з 12-канальними антенами. Такі БпЛа уперше з'явилися на війні вперше.
Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Подробиці атаки
Такі дрони обладають більш стійким зв'язкм із командним пунктом. Частину БпЛа вдалося збити, проте деякі пошкодили об'єкти інфраструктури регіону. Крім того, о 7:50, 10:40 та 21:20 ворог здійснив артилерійські обстріли, а о 16:46 атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстріліву селі Парутине пошкоджений будинок. Постраждалих немає.
Наслідки ліквідують
Теплопостачання після атаки вже відновили ще о восьмій ранку, опалення повернули понад 100 тисячам абонентів. Однак Віталій Кім зауважив, що температура в батареях поки не відповідає нормам, проте поступово підвищується, аби не було аварії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що невідомі поштодили могили захисників. А таокж про російські безпілотники в повітрі Молдови.
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