Удар новими дронами по Миколаїву

Наслідки атаки. Фото : Миколаївська ОВА

Росія атакувала Миколаїв дев'яттю новими дронами з 12-канальними антенами. Такі БпЛа уперше з'явилися на війні вперше.

Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Подробиці атаки

Такі дрони обладають більш стійким зв'язкм із командним пунктом. Частину БпЛа вдалося збити, проте деякі пошкодили об'єкти інфраструктури регіону. Крім того, о 7:50, 10:40 та 21:20 ворог здійснив артилерійські обстріли, а о 16:46 атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстріліву селі Парутине пошкоджений будинок. Постраждалих немає.

Наслідки ліквідують

Теплопостачання після атаки вже відновили ще о восьмій ранку, опалення повернули понад 100 тисячам абонентів. Однак Віталій Кім зауважив, що температура в батареях поки не відповідає нормам, проте поступово підвищується, аби не було аварії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що невідомі поштодили могили захисників. А таокж про російські безпілотники в повітрі Молдови.