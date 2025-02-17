Російські без пілотники в Молдові під час атаки на Одещину

Молдовська прикордонна поліція. Фото ілюстративне: censor.net

Прикордонна поліція Республіки Молдова зафіксувала два російських безпілотники, які перетнули повітряний простір країни. Це сталося ввечері під час атаки дронів на Одеську область.

Про це повідомляє Молдовська поліція.

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Подробиці інциденту

Ввечері 16 лютого 2025 року внаслідок атаки безпілотників Росії на Україну два БпЛа пролетіли над повітряним простором південної частини Республіки Молдова, рухаючись всередину країни. Проте потім обидва дрони покинули її територію. Прикордонна поліція у співпраці з органами, відповідальними за повітряну безпеку, стежать за розвитком подій і фіксують усі випадки порушень кордону з боку РФ.

Поліція Молдови про безпілотники. Фото: скриншот

Дрони над Одещиною

У ніч на 17 лютого 2025 року на Одещині протиповітряною обороною України збито 11 ворожих ударних БпЛА "Shahed" та дронів інших типів. Також увечері ворог атакував наш регіон трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски здійснено з двох російських винищувачів Су-30 з акваторії Чорного моря.

Скільки знищено повітряних цілей. Фото: Повітряне командування "Південь".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу провезення кондтрабанди в Молдову. А також про те, чому українців розвертають на кордоні з цією країною.