На таможне "Паланка" обнаружили контрабанду косметики и добавок

Из Одесчины в Молдову пытались ввезти контрабанду
На таможенном посту "Паланка" в Одесской области, мужчина пытался перевезти контрабанду, однако был разоблачен во время проверки. Незадекларированную продукцию нашли не только в багаже, но и под его одеждой.
Об этом сообщает Таможенная служба Республики Молдова.
Контрабанда на границе
По информации молдавских таможенников, 43-летний мужчина намеревался пересечь въездную колею таможенного поста "Паланка" как пешеход. При прохождении таможенного контроля контрабандист уверял, что не имеет товаров для декларирования. Однако после тщательной физической проверки продукты были обнаружены как в личном багаже мужчины, так и на его теле. Таким образом таможенникам удалось предотвратить их незаконную перевозку.
Сейчас товар изъят и подлежит конфискации, а задокументированное лицо рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.
Напомним, мы проанализировали сколько заработали одесские таможенники. Также сообщали, почему украинцев разворачивают на границе с Молдовой.
Читайте Новини.LIVE!