На таможне "Паланка" обнаружили контрабанду косметики и добавок

Пограничник проверяет машину. Фото иллюстративное: ГПСУ

На таможенном посту "Паланка" в Одесской области, мужчина пытался перевезти контрабанду, однако был разоблачен во время проверки. Незадекларированную продукцию нашли не только в багаже, но и под его одеждой.

Об этом сообщает Таможенная служба Республики Молдова.

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Мужчина прятал продукцию под одеждой. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Контрабанда на границе

По информации молдавских таможенников, 43-летний мужчина намеревался пересечь въездную колею таможенного поста "Паланка" как пешеход. При прохождении таможенного контроля контрабандист уверял, что не имеет товаров для декларирования. Однако после тщательной физической проверки продукты были обнаружены как в личном багаже мужчины, так и на его теле. Таким образом таможенникам удалось предотвратить их незаконную перевозку.

Изъятая контрабанда была изъята. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сейчас товар изъят и подлежит конфискации, а задокументированное лицо рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

Продукция, которую изъяли у мужчины. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Напомним, мы проанализировали сколько заработали одесские таможенники. Также сообщали, почему украинцев разворачивают на границе с Молдовой.