На митниці "Паланка" виявили контрабанду косметики та добавок

З Одещини до Молдови намагалися ввезти контрабанду
На митному посту "Паланка", що на Одещині, чоловік намагався перевезти контрабанду, однак був викритий під час перевірки. Незадекларовану продукцію знайшли не лише у багажі, а й під його одягом.
Про це повідомляє Митна служба Республіки Молдова.
Контрабанда на кордоні
За інформацією молдавських митників, 43-річний чоловік мав намір перетнути в’їзну колію митного поста "Паланка" як пішохід. При проходженні митного контролю контрабандист запевняв, що не має товарів для декларування. Однак після ретельної фізичної перевірки продукти були виявлені як в особистому багажі чоловіка, так і на його тілі. Таким чином митникам вдалося запобігти їх незаконному перевезенню.
Наразі товар вилучено та підлягає конфіскації, а задокументована особа ризикує бути притягненою до кримінальної відповідальності.
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