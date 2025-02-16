На митниці "Паланка" виявили контрабанду косметики та добавок

Прикордонник перевіряє машину. Фото ілюстративне: ДПСУ

На митному посту "Паланка", що на Одещині, чоловік намагався перевезти контрабанду, однак був викритий під час перевірки. Незадекларовану продукцію знайшли не лише у багажі, а й під його одягом.

Про це повідомляє Митна служба Республіки Молдова.

Читайте також:

Чоловік ховав продукцію під одягом. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Контрабанда на кордоні

За інформацією молдавських митників, 43-річний чоловік мав намір перетнути в’їзну колію митного поста "Паланка" як пішохід. При проходженні митного контролю контрабандист запевняв, що не має товарів для декларування. Однак після ретельної фізичної перевірки продукти були виявлені як в особистому багажі чоловіка, так і на його тілі. Таким чином митникам вдалося запобігти їх незаконному перевезенню.

Вилучена контрабанда. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Наразі товар вилучено та підлягає конфіскації, а задокументована особа ризикує бути притягненою до кримінальної відповідальності.

Продукція, яку вилучили у чоловіка. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Нагадаємо, ми проаналізували, скільки заробили одеські митники. Також повідомляли, чому українців розвертають на кордоні з Молдовою.