Питання до керівництва одеської митниці

Одеська митниця. Фото ілюстративне: mignews

Виконуючий обов'язки начальника Одеської митниці Володимир Алєксєєв задекларував понад 2 мільйони гривень готівкових коштів за рік. Понад 100 тисяч заробив за цей же час і його зам.

Про це ми дізналися з онлайн-системи YouControl.

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Окрім більш ніж двох мільйонів готівкових коштів, в.о. голови одеської митниці задекларував і будинок площею більше 300 квадратних метрів, проте він досі на стадії будівництва. Щодо транспортних засобів інформація взагалі відсутня, або посадовець забув внести відомості щодо них. А його заступник, Сергій Вергун, заробив у тому ж році більше 100 тисяч доларів. Ще 9 тисяч готівкою зберігаються у його дружини. Так само сімейство має три ділянки землі в Біляївському районі (площами у 700, 300 та 275 квадратних метрів) для подальшого зведення там нерухомості. Щоправда, куплені вони були ще у 2018 році.

Нагадаю, нещодавно ми писали про боротьбу з корупцією в Україні. А також про те, як депутат київської сільради вимагав хабар.

