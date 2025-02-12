Вопросы к руководству одесской таможни

Одесская таможня. Фото иллюстративное: mignews

Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Владимир Алексеев задекларировал более 2 миллионов гривен наличных средств за год. Более 100 тысяч заработал за это же время и его зам.

Об этом мы узнали из онлайн-системы YouControl.

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Кроме более чем двух миллионов наличных средств, и.о. главы одесской таможни задекларировал и дом площадью более 300 квадратных метров, однако он до сих пор на стадии строительства. По транспортным средствам информация вообще отсутствует, или чиновник забыл внести сведения о них. А его заместитель, Сергей Вергун, заработал в том же году более 100 тысяч долларов. Еще 9 тысяч наличными хранятся у его жены. Так же семейство имеет три участка земли в Беляевском районе (площадями в 700, 300 и 275 квадратных метров) для дальнейшего возведения там недвижимости. Правда, куплены они были еще в 2018 году.

Напомню, недавно мы писали о борьбе с коррупцией в Украине. А также о том, как депутат киевского сельсовета требовал взятку.