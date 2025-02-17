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Российские БпЛа в воздухе Молдовы во время атаки на Одесчину

17 февраля 2025 10:22
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Российские без пилотники в Молдове во время атаки на Одесскую область
Молдавская пограничная полиция. Фото иллюстративное: censor.net
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Пограничная полиция Республики Молдова зафиксировала два российских беспилотника, которые пересекли воздушное пространство страны. Это произошло вечером во время атаки дронов на Одесскую область.

Об этом сообщает Молдавская полиция.

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Подробности инцидента

Вечером 16 февраля 2025 года в результате атаки беспилотников России на Украину два БпЛа пролетели над воздушным пространством южной части Республики Молдова, двигаясь внутрь страны. Однако затем оба дрона покинули ее территорию. Пограничная полиция в сотрудничестве с органами, ответственными за воздушную безопасность, следят за развитием событий и фиксируют все случаи нарушений границы со стороны РФ.

Російські БпЛа в повітрі Молдови під час атаки на Одещину - фото 1
Полиция Молдовы о беспилотниках. Фото: скриншот

Дроны над Одесской областью

В ночь на 17 февраля 2025 года в Одесской области противовоздушной обороной Украины сбито 11 вражеских ударных БПЛА "Shahed" и дронов других типов. Также вечером враг атаковал наш регион тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски были осуществлены из двух российских истребителей Су-30 из акватории Черного моря.

Российские БпЛа в воздухе Молдовы во время атаки на Одесчину - фото 2
Сколько уничтожено воздушных целей. Фото: Воздушное командование "Юг".

Напомним, недавно мы писали о попытке провоза кондтрабанды в Молдову. А также о том, почему украинцев разворачивают на границе с этой страной.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы война в Украине
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