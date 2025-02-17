Российские без пилотники в Молдове во время атаки на Одесскую область

Молдавская пограничная полиция. Фото иллюстративное: censor.net

Пограничная полиция Республики Молдова зафиксировала два российских беспилотника, которые пересекли воздушное пространство страны. Это произошло вечером во время атаки дронов на Одесскую область.

Об этом сообщает Молдавская полиция.

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Подробности инцидента

Вечером 16 февраля 2025 года в результате атаки беспилотников России на Украину два БпЛа пролетели над воздушным пространством южной части Республики Молдова, двигаясь внутрь страны. Однако затем оба дрона покинули ее территорию. Пограничная полиция в сотрудничестве с органами, ответственными за воздушную безопасность, следят за развитием событий и фиксируют все случаи нарушений границы со стороны РФ.

Полиция Молдовы о беспилотниках. Фото: скриншот

Дроны над Одесской областью

В ночь на 17 февраля 2025 года в Одесской области противовоздушной обороной Украины сбито 11 вражеских ударных БПЛА "Shahed" и дронов других типов. Также вечером враг атаковал наш регион тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски были осуществлены из двух российских истребителей Су-30 из акватории Черного моря.

Сколько уничтожено воздушных целей. Фото: Воздушное командование "Юг".

Напомним, недавно мы писали о попытке провоза кондтрабанды в Молдову. А также о том, почему украинцев разворачивают на границе с этой страной.