В Одесской области вандалы повредили могилы погибших воинов

Могилы защитников Украины на кладбище в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На кладбище в одном из сел Одесской области неизвестные совершили акт вандализма. Правоохранители уже начали расследование, чтобы установить причастных к надругательству над местами захоронений украинских воинов.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте также:

Вандалы повредили могилы защитников

Сегодня, 16 февраля, в полицию поступило сообщение о повреждении могил украинских защитников в селе Курисово Березовского района. О преступлении правоохранителям сообщил и.о. Курисовского сельского головы Александр Черновол. О происшествии сообщили и в Курисовском сельском совете.

Сообщение о повреждении могил. Фото: скриншот

По предварительным данным, неизвестные лица разбили памятные портреты на могилах двух погибших воинов. На месте происшествия работают полицейские, которые проводят комплекс оперативных мероприятий для установления личности злоумышленников.

Поврежденный портрет защитника. Фото: Курисовский сельский совет

Неизвестные повредили могилу защитника. Фото: Курисовский сельский совет

Правоохранители призывают граждан, которые владеют какой-либо информацией об этом инциденте, обратиться в полицию.

Напомним, в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины. Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сообщил информацию о потерях Украины в войне.