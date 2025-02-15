На Одещині затримали чоловіка за наругу над могилою військового

Могили захисників України в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Поліція повідомила йому про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це у суботу, 15 лютого повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Чоловік вчинив наругу над могилою військового

Відомо, що подія сталася у місті Білгород-Дністровський. Про це правоохоронцям повідомив місцевий житель, який виявив, що з могили захисника України зник державний прапор.

Слідчі встановили, що до злочину причетний 41-річний чоловік, раніше судимий за грабіж. Він мешкає неподалік кладовища та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор виключно заради розваги.

Яке покарання за наругу над могилою

Поліція затримала його та оголосила підозру за статтею — наруга над могилою особи, яка брала участь у захисті України, вчинена з хуліганських мотивів. Максимальне покарання за цей злочин — до семи років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває під керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Нагадаємо, одесит років підпалив позашляховик військового на замовлення російських спецслужб. Також ми писали, що українські та молдовські поліцейські затримали найманців "Вагнера", які брали участь у збройній агресії з боку РФ.