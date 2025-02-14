Затримали вагнерівців в Молдові - подробиці

Поліцейські із одним із затриманих. Фото: Націонална поліція України

Українські та молдовські поліцейські затримали найманців "Вагнера", які брали участь у збройній агресії з боку РФ. Троє з них виявились громадянами Молдови, які отримували нагороди й медалі від воєнного керівництва Росії.

Про це повідомляє Націонльна поліція України.

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Подробиці справи

Для цієї операції з кодовим найменуванням "Месники" залучили понад 200 поліцейських, які провели більше 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. Вилучили документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, які містять інформацію про вербування та умови проходження служби в ПВК "Вагнер". Підозрювані з 2014 по 2023 роки брали участь в битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла", воювали на стороні батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "ДНР" та Росії. Затримані — тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці РФ.

Яке покарання загрожує

Слідчі Молдови повідомили затриманим про підозру за ст. 141 п. 1 Кримінального кодексу Республіки Молдова, (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави). За це фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання на одеському Привозі. А також про біженку з Одеси, яку підозрюють у вбивстві двох своїх дітей.